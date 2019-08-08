نيمار على أعتاب ريال مدريد بعرض لا يمكن رفضه

2019/08/08 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فصل جديد مثير في قصة نيمار بدأ الأربعاء ربما يمهد لعنوان مدوي ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم بشأن انتقال النجم البرازيلي

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