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امطار وثلوج في عدة ولايات استرالية


امطار وثلوج في عدة ولايات استرالية
2019/08/08 | 08:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من المتوقع أن تكون ولايات استراليا تحت تأثير منخفض جوي

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