هزة أرضية تضرب جنوب شرق كلار

2019/08/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية، جنوب شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية مساء

اليوم الأربعاء.

وذكر تقرير للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان مراصدها "سجلت حدوث

هزة أرضية مساء اليوم الأربعاء في الساعة السابعة و54:32 بالتوقيت

المحلي في جنوب شرق قضاء كلار في السليمانية وقد بلغت قوتها 3.3

درجات حيث تبعد 6 كم جنوب شرق القضاء".وأشار الى ان "المواطنين قد شعروا في القضاء شعوراً واضحاً ولم

تردنا أنباء عن حصول أضرار".

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