2019/08/08 | 08:40

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الداخلية تعلن سجن وطرد ثمانية ضباط ومنتسبين أدينوا بهروب سجناء المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، اصدار القضاء أحكاما بالسجن لمنتسبين ادينوا

بقضية هروب السجناء من مركز شركة القناة شرقي العاصمة بغداد السبت

الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ان "محكمة

قوى الامن الداخلي الاولى أصدرت احكاما قضائية بين السجن لمدة 7

سنوات والحبس الشديد والطرد من الخدمة لخمسة ضباط و3 منتسبين أدينوا

في قضية هروب الموقوفين على ذمة قضايا جرائم المخدرات من الموقف

لمركز شرطة القناة"

..يتبع

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