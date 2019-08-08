2019/08/08 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم أمس حفل توقيع رواية عروج للكاتبة العراقية ندى يعرب بدعوة من معهد الدراسات الدولية والتنسيق الاعلامي الرسالي العراقي وهي ( رواية من الأدب العراقي القاوم) وذلك في مطعم ومقهى غوتانغو GoTango شارع معوض بحضور شخصيات ثقافية واعلامية لبنانية وعربية.افتتح الحفل بالنشيدين الوطني اللبناني والعراقي ثم قدم للكتاب رئيس معهد الدراسات الدولية محمد فقيه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حفل توقيع رواية عروج النعيم نيوز.

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