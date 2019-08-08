2019/08/08 | 08:43

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نصيف: أمريكا تدخلت لتبرئة "الفلاحي" من تهمة التخابر والخيانة

كلمة -

بغداد

كشف لجنة النزاهة النيابية عن وجود وثائق تدين الولايات

المتحدة الأمريكية بالتدخل لتبرئة قائد عمليات الانبار الفريق ركن

محمود الفلاحي من تهمة التخابر والخيانة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريحات تابعها موقع كلمة

الإخباري إن “التحقيقات الأولية مع الفلاحي أثبتت بأنه

متورط بالخيانة والتخابر مع المخابرات الأمريكية لاستهداف مواقع

الحشد الشعبي”، لافتة إلى إن “تشكيل اللجان التحقيقية العليا حصلت

بضغوط واشنطن تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتسويف القضية

وتمييعها”، مشيرة ان “عدم ظهور لجنة التحقيق للعلن دليل قاطع على

انها وهمية وفضائية “.

وأضافت أن “لجنة النزاهة تمتلك وثائق مؤكدة بتدخل واشنطن في تبرئة

الفلاحي من تهمة التخابر والخيانة”، مبينة أن “نقله للمحاربين حصل

بضغوط أمريكية وكان من المفترض أن يحال للمحاكم العسكرية لمحاسبته

على خيانة المؤسسة العسكرية”.

وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، اليوم الأربعاء، عن نية

بعض الكتل النيابية جمع تواقيع لإعادة التحقيق مع قائد عمليات

الأنبار محمود الفلاحي المتورط بالتخابر مع الاستخبارات الأميركية.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أبدت، في وقت سابق، استغرابها

من إعلان وزير الدفاع نجاح ألشمري تبرئة قائد عمليات الانبار محمود

الفلاحي عبر احد المؤتمرات الصحفية، فيما أكدت أن لجان التحقيق لم

ترسل أي نتائج لمجلس النواب بشأن تخابر وخيانة الفلاحي.

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