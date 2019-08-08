2019/08/08 | 08:43

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بـ 5 دولارت ونصف: فطيرة بالحشرات تدخل قائمة البيتزا في لاس فيغاس

كلمة -

متابعة

أضاف مطعم يقدم البيتزا في لاس فيغاس الأمريكية طبقا جديدا

إلى قائمة أطعمته، نزولا عند رغبة المهاجرين الذين تتزايد أعدادهم

في المدينة.

والشطيرة الجديدة، مكونة من جبنة الماعز وشرائح البصل وبعض المتبلات

مثل الثوم وعصير الليمون، أما المكون السحري الإضافي فهو.."حشرات

الجراد"!

وثمن هذه الشطيرة الشهية للبعض، 5 دولارات ونصف وتصنف في قائمة

البيتزا التي يبيعها هذا المحل.

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