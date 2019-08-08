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مقتل وإصابة 6 اشخاص في حادث طعن بجنوب كاليفورنيا


مقتل وإصابة 6 اشخاص في حادث طعن بجنوب كاليفورنيا
2019/08/08 | 08:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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