نائب يكشف عن تسفير ضابط رفض رفع علم كردستان في المثنى الى كركوك ويلوح بمساءلة وزير الداخلية

2019/08/08 | 08:43

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بغداد اليوم - بغداد

قال النائب عن ائتلاف النصر ، عدنان الزرفي ، الخميس 8 اب 2019، ان جهات امنية اصدرت امراً بنقل ضابط...





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