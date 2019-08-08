مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة يكرم المتفوقة نرجس قاسم الثالثة على العراق في الإعدادية

2019/08/08 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة عائلة المتفوقة نرجس قاسم الثالثة على العراق للدراسة الإعدادية بمعدل ٩٩،٥٧ من مدرسة إعدادية الشعب للبنات من منطقة الشعب حي الجزائر .حيث كرمها الشيخ مجيد العبودي مدير مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة بدرع التفوق تثميناً لجهودها المتميز .كما ترأس الوفد الشيخ مجيد العبودي والشيخ محمد علوان …

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