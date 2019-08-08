تركيا تتوسع في أنشطة استكشاف الغاز المثيرة للجدل قبالة سواحل قبرص

2019/08/08 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، ان سفينة تركية ثانية بدأت التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل شبه جزيرة كارباس القبرصية.وقال

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