بالأرقام.. صادرات الصين تتحدى الحرب التجارية

2019/08/08 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك، الخميس.

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