التربية النيابية تكشف موعد استكمال المدارس الحديدية التي وصلت نسبة انجازها 80%

2019/08/08 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.اكدت لجنة التربية النيابية، الخميس، ان الجهات التنفيذية ستعمل على استكمال المدارس ذات الهياكل الحديدية خلال موازنة العام الجاري، مبينة ان اتفاقا ابرم بين البرلمان والجهات ذات العلاقة على استكمال المدارس الحديدية التي وصلت نسب انجازها 80% فأكثر.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “لجنة التربية النيابية حققت بموضوع المدارس […]

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