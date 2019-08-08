الداخلية تطرد 8 ضباط ومنتسبين من الخدمة إثر هروب موقوفين

2019/08/08 | 08:56

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العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، عن طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء

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