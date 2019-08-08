نائب يتهم مستوردين تابعين لجهات سياسية بالوقوف خلف حرائق الدواجن والحنطة وتسمم الاسماك

2019/08/08 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهم النائب سالم طحيمر، مستوردين تابعين لجهات سياسية بالوقوف خلف حرائق الدواجن والحنطة وتسمم الاسماك.

وقال في بيان، تلقته العهد نيوز، اليوم الخميس، ان

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