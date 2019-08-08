العقوبات الأميركية وعسكرة الدولة الإيرانية

2019/08/08 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن القول إنه عندما قرر الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفنسجاني الترشح للسباق الرئاسي عام 2005، لم يكن قراراً عبثياً أو من منطلق

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