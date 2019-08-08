تحذيرات من معركة مرتقبة في شرق الفرات والعراق أول المتضررين

2019/08/08 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني حازم الباوي، الخميس، من لهيب النار في شرق الفرات بين انقرة وواشنطن، لاسيما ان الجانبين لايرغبان ببقاء الامور على مايرام في هذه المنطقة، مشددا على ضرورة ضبط الحدود العراقية لضمان عدم تسلل الارهابيين من سورية باتجاه العراق.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ العراق مطالب بتحصين حدوده المتاخمة لسوريا […]

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