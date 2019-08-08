2019/08/08 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، أن تنفيذ مشروع خط الربط الكهربائي مع الجانب الأردني سيبدأ مطلع الشهر المقبل ، مؤكدة وجود مفاوضات مع كـل من تركيا والكويت والسعودية للمباشرة بتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي معها.وذكر مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء في تصريح له ، أن الوزارة انهت مباحثات مشروع الربط الكهربائي مـع الجانب الاردني الذي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تعلن موعد البدء بتنفيذ الخط الكهربائي الأردني النعيم نيوز.

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