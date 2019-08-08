الكعبي:لا حماية للفاسدين تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤهم

2019/08/08 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، امس الأربعاء، أن لا حماية لأي فاسد تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤه ومكانته.وقال الكعبي في بيان المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي وتلقته وكالة صدى , إن “رئاسة مجلس النواب على تواصل دائم مع مجلس القضاء الأعلى بشان موضوع رفع الحصانة

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