الداخلية تعلن طرد ٨ ضباط ومنتسبين على خلفية هروب موقوفي مركز القناة

2019/08/08 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، طرد ٨ ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت قرارا بشأن المدانين في قضية هروب الموقوفين من مركز شرطة القناة ب‍بغداد”.

وأوضح، ان “القرار تضمن طرد خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من الخدمة على خلفية هروب الموقوفين”.





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