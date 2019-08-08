التعليم تعلن توسعة القبول للدراسات العليا وتحدد الضوابط

2019/08/08 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2019-2020، استجابة للمناشدات التي وردت إلى الوزارة من الطلبة.

وقال مدير عام دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبدالمجيد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على قرار توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2019-2020”.

وأضاف، ان “ذلك جاء لغرض استيعاب اكبر عدد ممكن من الطلبة والتخفيف من طلبات الدراسة خارج العراق”.

وأوضح، انه “تم وضع الضوابط الاتية:

توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول العام لجميع الاختصاصات والشهادات بواقع ٢ مقعد للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي ولم يحالفهم التوفيق بالقبول وتكون التوسعة بواقع مقعد واحد فقط في حالة وجود متقدم واحد اجتاز الامتحان التنافسي أو عدم وجود متقدمين ممن اجتازوا الامتحان التنافسي وتكون الأولوية القبول الذين اجتازوا الامتحان التنافسي.توسعة القبول وفق الاستحقاق لقناة القبول النفقة الخاصة بواقع ٢ مقعد ولجميع الاختصاصات والشهادات وتكون الأولوية للقبول للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحان التنافسي. ثالثا – توسعة القبول للمتقدمين المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء بواقع مقعد واحد على ان يتم التنافس عليه وفق أعلى معدل اساس مفاضلة من الفئات المشمولة بقانوني المؤسسة وتكون الاولوية للذين اجتازوا الامتحان التنافسي”.

وبين المدير العام، انه “تم تخويل الجامعة والكلية مباشرة أو تأجيل دراسة المشمولين لشغل مقاعد التوسعة آنفا وحسب الطاقة الاستيعابية للأقسام العلمية المعنية بالدراسات”، معرباً عن تمنيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشمولين بالاجتهاد والتوفق العلمي لنيل شهاداتهم العلمية بكل جدارة واستحقاق”.

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