مجلس بغداد: استمرار فرز اسماء المتقدمين للتعين في مديريات التربية

2019/08/08 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين مجلس محافظة بغداد، الخميس، ان عملية فرز اسماء المتقدمين للتعين على مديريات التربية مازالت مستمرة في نفس المديريات، مؤكدا ان الامور تسير كما اعلن عنها المحافظ فلاح الجزائري.وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي، في تصريح لـ/المعلومة/، ان “المعلومات التي لدينا تشير الى استمرار مديريات التربية بفرز اسماء المتقدمين للتعين على ملاك التربية، […]

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