2019/08/08 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، امس الأربعاء، توسعة القبول للدراسات العليا للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩، استجابة إلى المناشدات التي وردت إلى الوزارة من قبل الطلبة .وبحسب بيان الوزارة وتلقته وكالة صدى أعلن مدير عام دائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل قد وافق على قرار توسعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تقرر توسعة القبول للدراسات العليا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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