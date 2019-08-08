2019/08/08 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لعقار جديد لسرطان البروستاتا أن يوفر الأمل لآلاف الرجال المصابين بنوع غير قابل للشفاء من المرض، بعد نجاح التجربة السريرية.وحقق عقار Lynparza هدفه النهائي المتمثل في إطالة حياة الرجال المصابين بالسرطان، كما يقول المطورون إنه العلاج الوحيد الذي عمل في مجال “الحاجة الماسة إلى علاجات فعالة جديدة”.ويعمل Lynparza من خلال تدمير الحمض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عقار يحمل الأمل لآلاف المصابين بسرطان لا شفاء منه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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