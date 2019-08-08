تخللتهما مطاردة حامية.. نجدة كربلاء تنفذ عمليتين نوعيتين

2019/08/08 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت مديرية شرطة كربلاء، تنفيذ عمليتين نوعيتين، اسفرت عن القاء القبض على شخص بحوزته اسلحة ومخازن عتاد، و حبوب مخدرة، وبالاضافة الى طرفي مشاجرة.

وقال بيان لاعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبـأ نسخة منه، "تمكنت دوريات شرطة النجدة ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء بعد ان استخبرت من احد المواطنين بوجود شخص يجلب الشك في منطقة (عكد بليبل) من القاء القبض عليه بعملية مطاردة دامت اكثر من ربع ساعة".

واضاف، انه "ضبط بحوزته، مخازن مسدس عدد (15) مخزن من نوع (كلوك_ برونيك_ وصوتي) عتاد ٩ ملم مع مخازن غداره عدد 2 وعلبة حبوب مخدره مع الدراجه النارية التي كان يستقلها".

وعلى صعيد متصل قال البيان، انه "اثناء تجوال احدى دورياتنا ضمن قاطع منطقة حي السلام تم القاء القبض على طرفي مشاجرة، حيث ان الطرف المعتدي كان بحوزته سلاح ناري وبعد ان شاهد دورية النجدة استقل عجلته ولاذ بالفرار وعلى الفور تم مطاردته والقاء القبض عليه وضبط السلاح الذي كان بحوزته وهو من نوع بندقية كلاشنكوف روسي نصف أخمس مع العجلة التي كان يستقلها".

واشار البيان الى، ان "تم تسليم جميع المتهمين في العملية الامنية الاولى والثانية مع المضبوطات التي كانت بحوزتهم الى المراكز الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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