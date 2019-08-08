2019/08/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري امس الأربعاء، بالاسراع في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الموحدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر الوزارة بحضور المستشار ومدير عام الاحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي.وقال الياسري، بحسب بيان لمكتبه وتلتقه وكالة صدى , ان “الأولوية لوزارة الداخلية هي التقليل من حلقات الروتين الإداري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه بالإسراع في شمول جميع المواطنين بالبطاقة الموحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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