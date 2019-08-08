2019/08/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، يوم الأربعاء، عن بدء خطوات تأسيس قائمة جديدة وصفها بالـ “وطنية” واستثناء الجهات السياسية التي لديها أجنحة مسلحة منها.وقال الدايني في تصريح لوسائل الإعلام، إن “مجلس ديالى شهدت تأسيس خطوات اولية لقائمة وطنية جديدة تشمل عدة جهات وزعامات سياسية بإستثناء الجهات التي لديها أجنحة مسلحة في المحافظة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأسيس قائمة سياسية وطنية جديدة بمجلس ديالى باستثناء هؤلاء النعيم نيوز.

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