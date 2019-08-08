2019/08/08 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير بعثة الحج العراقية حسين الموسوي، امس الأربعاء، استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية التي تتزامن مع ايام التشريق.وقال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى “لدينا مشكلة في مشعر منى لقلة المساحة المخصصة للحاج الواحد بسبب مليونية حجاج هذا العام”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة الحج العراقية:اكملنا جميع الاستعدادات اللوجستية التي تتزامن مع أيام التشريق وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الحج العراقية:اكملنا جميع الاستعدادات اللوجستية التي تتزامن مع أيام التشريق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الحج العراقية:اكملنا جميع الاستعدادات اللوجستية التي تتزامن مع أيام التشريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).