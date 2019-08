2019/08/08 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحييت النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، حفلا غنائيا ضخما في العاصمة الروسية، موسكو، في 4 أغسطس الجاري، ضمن جولتها الفنية العالمية، It’s my party.وأدت النجمة خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة، منها: Get Right، On The Floor، Jenny From The Block، وغيرها، في حين لاقى الحدث إقبالا كبيرا من المعجبين.كما تميز الحفل بعروض رقص استعراضية نالت إعجاب كثير من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لوبيز تلهب بصوتها الأجواء في العاصمة الروسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

