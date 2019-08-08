امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين شرقي العاصمة

2019/08/08 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين شرق العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقت /بدر نيوز /نسخة منه، إن “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة، تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع أشبيلية ضمن شارع الداخل في […]

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