2019/08/08 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان،، أن سبب تشبث اللواء 30 بالسيطرات في مناطق سهل نينوى هو الواردات الاقتصادية.وقال باجلان في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” تابعه المركز الخبري الوطني، إن “اللواء 30 لم يشارك بأي قتال”، مبينا أن قيادته “تختص بالاقتصاد”.واضاف أن “البيشمركة يجب أن تشارك بالسيطرات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديمقراطي الكردستاني يعلن سبب تمسك لواء الشبك بالسيطرات المركز الخبري الوطني.

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