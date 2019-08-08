2019/08/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجه الأنظار اليوم الخميس إلى ملعب كربلاء الدولي الذي يحتضن مواجهة العراق وسوريا، في قمة كروية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها العراق بمشاركة 9 منتخبات عربية.ويبحث المنتخب العراقي عن فوزه الثالث على التوالي بعد تجاوز منتخبي لبنان وفلسطين ، وضمان تأهله المبكر للمباراة النهائية رغم ملاحقة المنتخب اللبناني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



قمة كروية في غرب آسيا تجمع العراق وسوريا النعيم نيوز.

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