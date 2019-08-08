الرافدين: سلفة 25 مليون حصرا لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف

2019/08/08 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، الخميس، أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم يكون عن طريق بطاقة الماستر كارد وبدون كفيل.

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