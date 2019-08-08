تعرف على حالة الطقس خلال ايام عيد الاضحى

2019/08/08 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية استمرار موجة الحر الحالية حتى منتصف الاسبوع المقبل مشيرة الى ان اغلب المناطق ستشهد درجات حرارة تزيد عن

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