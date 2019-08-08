اعتقال العقل المدبر لعملية هروب سجناء مركز القناة شرقي بغداد

2019/08/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المديرية العامة لمكافحة المخدرات القت فجر الخميس على العقل المدبر لعملية هروب موقوفي سجن مركز القناة ببغداد".وكانت الوزارة قد اعلنت فجر اليوم، عن طرد ثمانية ضباط ومنتسبين من الخدمة على خلفية حادثة الهروب من مركز شرطة القناة ببغداد.انتهى..م.م

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