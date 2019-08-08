العراق يفاوض تركيا والكويت والسعودية بشأن الربط الكهربائي معها

2019/08/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر في الوزارة قوله إن" وزارته أنهت مباحثات مشروع الربط الكهربائي مع الجانب الأردني الذي يتطلب إنجازه مدة عام ونصف العام، على أن يتم تنفيذ المشروع على الأراضي العراقية من قبل ملاكات الوزارة"، مبيناً أن" المباشرة بالمشروع ستتم مطلع شهر أيلول المقبل".وأضاف، أن" وزارته تعمل حالياً على إنجاز مشروع الربط الخليجي وهناك مباحـثات مع كل من الكويت والسعودية بهذا الجانب، وخلال عام من الآن سيتحقق الربط الخليجي".واوضح، ان" هناك مفاوضات مـع الجانب التركي لتفعيل عملية الربط معها بالإضافة إلى الربط الكهربائي القائم مع الجانب الإيراني الذي يورد منه إلى العراق بحدود 1200 ميغاواط".واشار الى ان" إنجاز هذه المشاريع مجتمعة تأتي لخلق سـوق كهرباء واعدة وتوفـير بيئة اقتصادية، إضافة إلى توفيرها طاقات انتاجية في حالة الاستيراد أو يكون العراق بلداً ناقلا للطاقة".واكدت الوزارة في بيانها، ان" الاشتراك بهذا المشروع، سيخلق سوق كهرباء واعدة ويدر على العراق منافع اقتصادية كبيرة".انتهى..م.م

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