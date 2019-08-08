إيران بشأن استضافة البحرين اجتماعا عسكريا بحريا موجها ضدها

2019/08/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أسفت الخارجية الإيرانية عن استضافة البحرين اجتماعا عسكريا بحريا على أراضيها موجها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، في بيان: "إن هذا الاجتماع المشكوك فيه والتحريضي، والاتهامات التي وردت في البيان الأخير لوزارة خارجية البحرين تجاه الجمهورية الإسلامية مدان...



هذه الاجتماعات والأفعال تأتي لزعزعة استقرار المنطقة وتهيئة الظروف لتدخل القوات العسكرية والكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي".

ودعا موسوي السلطات البحرينية إلى وقف الأفعال الحمقاء واعتماد نهج بناء بدلا من لعب دور تحريضي في عقد مثل هذه الاجتماعات، قائلا: أمن دول المنطقة غير قابل للتجزئة ولا أحد يستطيع تأمين أمنه على حساب أمن الآخرين، نتوقع أن تمنع دول المنطقة تدخل دول تزيد التوترات من خارج المنطقة.

وكانت بريطانيا وجهت دعوة إلى الممثلين العسكريين للولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى لحضور اجتماع في البحرين، في محاولة لإنشاء مهمة دولية لحماية الشحن عبر مضيق هرمز، وذلك بحسب تقارير إعلامية بريطانية.

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