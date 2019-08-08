نائب كردي: العراق ليس بحاجة الآن لـ إس-400 الروسية

2019/08/08 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أكد عضو مجلس النواب، ساركوت شمس الدين، اليوم الخميس، بأن العراق ليس بحاجة الآن لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس–400".

وقال شمس الدين، في تصريح لوكالة سبوتنيك الاخبارية، تابعته "الغد برس"، "ما نملكه الآن من معدات عسكرية كاف، أعتقد أنه يتوجب علينا أن نستثمر في أشياء أخرى، الآن يجب أن نستثمر في النفط والسكك الحديدية والطرق، والبنية التحتية الأخرى، وليس في منظومة "إس–400"، مؤكدا أن منظومة الدفاع الروسية "إس-400" غير لازمة للعراق الآن.

وفي الوقت نفسه، أقر عضو البرلمان، بأن العراق قد يحتاج في المستقبل إلى مثل هذه المنظومات الدفاعية، لكنه أبدى تحفظا على امتلاك هذه المنظومة الروسية، كون ذلك سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وألمح النائب إلى أن العراق يجب ألا يدمر العلاقات مع واشنطن، كونها "ملتزمة بحماية العراق من التهديدات الخارجية والداخلية".

هذا وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي العذاري، أن الحكومة العراقية قررت شراء منظومة "إس-400" لكن لا توجد خارطة طريق حول مواعيد محددة لهذه المسألة بعد.

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