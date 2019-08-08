2019/08/08 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين في مدينة الصدر شرق بغداد.وذكرت الأمانة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين فرع أشبيلية ضمن شارع الداخل في مدينة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين بمدينة الصدر وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مصرف الرافدين بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).