2019/08/08 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمراً ديوانياً باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين في 7 هيئات وجهات حكومية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تصدر أمراً باستحداث ٧ مكاتب للمفتشين العموميين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئاسة الوزراء تصدر أمراً باستحداث ٧ مكاتب للمفتشين العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).