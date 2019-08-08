عاجل.. أنباء عن القبض على العقل المدبر لهروب سجناء القناة

2019/08/08 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت التلفزيون الرسمي العراقي، القبض على “العقل المدبر” لهروب سجناء من مركز شرطة القناة في بغداد.





وذكر التلفزيون في نبأ عاجل تابعه “النور نيوز”، ان “المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت، فجر اليوم، القبض على العقل المدبر لعملية هروب السجناء من سجن القناة”.

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