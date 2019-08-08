انطفاء تام لمنظومة الطاقة الكهربائية في مناطق بإقليم كوردستان

2019/08/08 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الكهرباء في ادارة منطقة "راپـڕین" في محافظة السليمانية يوم الخميس عن حدوث انطفاء تام لمنظومة الطاقة في حدود ادارة المنطقة.

واوضحت المديرية في بيان اليوم انه بسبب حصول خلل في محطة كهرباء "جوارقورنه" فانه منذ مساء امس حدث انطفاء تام للطاقة ضمن حدود منطقة "راپـڕین".

واضافت المديرية ان الملاكات الفنية في "جوارقورنه" وبالتعاون مع موظفين متخصصين في المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، وبجهود من مديرية توزيع الطاقة الكهربائية في "راپـڕین" تعمل حاليا على اصلاح الخلل.

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