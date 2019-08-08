المجمع الفقهي يبحث في السعودية ترسيخ الاعتدال والوسطية

2019/08/08 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بحث وفد المجمع الفقهي العراقي برئاسة الدكتور أحمد حسن الطه في السعودية، ترسيخ مبادئ الدين وفق أسس الاعتدال والوسطية.

وقال المجمع في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيسه الطه التقى في مكة المكرمة برفقة عدد من أعضاء المجمع الفقهي، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وبحث الطرفان سبل ترسيخ مبادئ ديننا السمحة وفق أسس الاعتدال والوسطية”.





وأثنى الوزير السعودس، على “الدور المتميز الذي يشغله المجمع الفقهي في الساحة الدعوية والعلمية”.





من جانبه، شكر المجمع، المملكة العربية السعودية على “جهودها في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن” ، داعياً الله تعالى أن “يحفظ الجميع ويتقبل من الحجيج حجهم”.





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