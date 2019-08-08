نائب: ارتباط المافيات بقيادات سياسية يمنع ايقاف سرقة وتهريب الاموال

2019/08/08 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

استبعد النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، الخميس، استرداد الاموال المسروقة والمهربة الى الدول الاخرى،...

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