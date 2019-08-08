امنية ديالى تكشف عملية “وادي الكلال”: انقذت بعقوبة من مجزرة العيد

2019/08/08 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، الخميس، عن تفاصيل عملية وادي الكلال شرق بعق...

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