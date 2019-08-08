الانواء الجوية :استمرار موجة الحر الحالية حتى منتصف الاسبوع

2019/08/08 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، استمرار موجة الحر الحالية حتى منتصف الاسبوع المقبل، مشيرة الى ان اغلب المناطق ستشهد درجات حرارة تزيد عن الـ 44 مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقت / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “طقس اليوم الخميس سيكون مشمساً حاراً في اغلب المناطق مع درجات حرارة عظمى مقاربة […]

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