إل جي تعود للمنافسة بهاتف مميز زهيد الثمن

2019/08/08 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “إل جي” لغزو أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا بهاتف مميز سعره أقل من 160 دولارا.وسيطرح هذا الجهاز الذي يعتبر نموذجا محدثا عن هواتف X2 تحت اسم k30-2919، ويأتي بشاشة بمقاس 5.45 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، مزودة بمستشعرات خاصة تمكن المستخدم من التحكم بالهاتف عبر إيماءات اليد.وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 425 رباعي

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