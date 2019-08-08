2019/08/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الامنية،على مضافات تضم سلاحا وعتادا ومتفجرات ومواد لوجستية لداعش في الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني نفذت واجبا في مناطق الكعرة والعودان والضايع والهدرة، في محافظة الانبار، واسفرت العملية عن العثور على مضافات أسلحة وعبوات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية يعثران على مضافات تضم سلاحا وعتادا ومتفجرات ومواد لوجستية لداعش في الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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