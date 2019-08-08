2019/08/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر ساعات “آبل” الذكية من أكثر الأجهزة الإلكترونية المحمولة المستخدمة في وقتنا الحالي، لكن كيف نحمي بيانات هذه الساعات من الوصول إلى الآخرين.ميزة قفل التنشيط: زودت آبل” ساعاتها الذكية بميزة قفل التنشيط أو Activation Lock، والتي صممت لمنع أي شخص غير صاحب الساعة من استخدامها في حال الفقدان أو السرقة.وعندما تكون هذه الميزة مفعلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيف تحمي ساعتك الذكية من الاختراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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