مصر نقل مسلة رمسيس الثاني من الزمالك إلى مدينة العلمين الجديدة

2019/08/08 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الآثار المصرية عن وصول مسلة الملك رمسيس الثاني إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث كانت معروضة في حديقة الأندلس بحي الزمالك بالقاهرة.من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفي وزيري، بأن “قرار النقل جاء بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية وأن فريق العمل من أثريي ومرممي الوزارة قاموا بإجراء دراسة ووضعوا تقريرا

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